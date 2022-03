Accueil des scolaires pour une présentation des modes de culture et ateliers de rempotage, grand jeu de l’oie pour découvrir le jardin Le Jardin de la Tournerie Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Le Jardin de la Tournerie, le vendredi 3 juin à 09:00 Participation sur inscription. Animation s’adressant aux enfants de la petite section de maternelle au CM2. Pique nique possible sur place.

Le Jardin de la Tournerie vous propose des animations pour découvrir le jardin de façon ludique avec un grand jeu de l’oie, des ateliers de rempotage et une présentation des modes de cultures. Le Jardin de la Tournerie 3 Les Tonneries – Le Breuil sous Argenton – 79150 ARGENTONNAY Argentonnay Le Breuil-sous-Argenton Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T16:00:00

