Merville Parc du château Haute-Garonne, Merville Accueil des scolaires Parc du château Merville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Merville

Accueil des scolaires Parc du château, 4 juin 2021-4 juin 2021, Merville. Accueil des scolaires

Parc du château, le vendredi 4 juin à 10:30

Parcours-jeu ludique et interactif dans le plus grand et le plus majestueux labyrinthe historique.

8 € +12 ans, 7 € -12 ans

« Découvrez les grandes inventions et devenez un véritable savant ! » Parc du château Château de Merville 2 place du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie Merville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:30:00 2021-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Merville Autres Lieu Parc du château Adresse Château de Merville 2 place du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie Ville Merville