Accueil des scolaires Jardins de l’ancien couvent Meyronne Catégories d’évènement: Lot

Meyronne

Accueil des scolaires Jardins de l’ancien couvent, 3 juin 2022, Meyronne. Accueil des scolaires

le vendredi 3 juin à Jardins de l’ancien couvent Visites guidées et présentation de l’histoire du site, de l’évolution des plantes et de l’utilité des plantes d’ombre (mousses, lichens, orchidées). Jardins de l’ancien couvent Ancient couvent, Meyronne, Lot, Occitanie Meyronne Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Meyronne Autres Lieu Jardins de l'ancien couvent Adresse Ancient couvent, Meyronne, Lot, Occitanie Ville Meyronne lieuville Jardins de l'ancien couvent Meyronne Departement Lot

Jardins de l'ancien couvent Meyronne Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyronne/

Accueil des scolaires Jardins de l’ancien couvent 2022-06-03 was last modified: by Accueil des scolaires Jardins de l’ancien couvent Jardins de l'ancien couvent 3 juin 2022 Jardins de l'ancien couvent Meyronne Meyronne

Meyronne Lot