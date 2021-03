Salies-du-Salat Jardin "Les jeunes pousses" Haute-Garonne, Salies-du-Salat Accueil des scolaires Jardin « Les jeunes pousses » Salies-du-Salat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salies-du-Salat

Accueil des scolaires Jardin « Les jeunes pousses », 4 juin 2021-4 juin 2021, Salies-du-Salat. Accueil des scolaires

le vendredi 4 juin à Jardin « Les jeunes pousses »

Mare&Nuphar : découverte, observation, identification autour de la mare pédagogique du jardin et quizz. Lezabeilles : exposition sur les abeilles et démonstration par l’association d’apiculteurs « Reine de pique ».

Sur réservation pour pouvoir organiser la visite des classes (de la maternelle au collège)

Animations Jardin « Les jeunes pousses » 3 rue de la Poste, Salies-Du-Salat Salies-du-Salat Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T13:00:00 2021-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Salies-du-Salat Autres Lieu Jardin "Les jeunes pousses" Adresse 3 rue de la Poste, Salies-Du-Salat Ville Salies-du-Salat