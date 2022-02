Accueil des scolaires Jardin de la Villa Antonine Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Accueil des scolaires Jardin de la Villa Antonine, 3 juin 2022, Béziers. Accueil des scolaires

le vendredi 3 juin à Jardin de la Villa Antonine Visites commentées du jardin à 10 h et 14 h et présentation des œuvres originales du sculpteur biterrois Injalbert Jardin de la Villa Antonine Place Injalbert 34500 Béziers Béziers Trompe Pauvres Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Jardin de la Villa Antonine Adresse Place Injalbert 34500 Béziers Ville Béziers lieuville Jardin de la Villa Antonine Béziers Departement Hérault

Jardin de la Villa Antonine Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

Accueil des scolaires Jardin de la Villa Antonine 2022-06-03 was last modified: by Accueil des scolaires Jardin de la Villa Antonine Jardin de la Villa Antonine 3 juin 2022 Béziers Jardin de la Villa Antonine Béziers

Béziers Hérault