Salle Jean Fréour 44740 Batz sur mer, le samedi 10 juillet à 11:00

La mairie de Batz-sur-Mer propose à tous les résidents secondaires de la commune de se retrouver pour le début de saison.

2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T21:00:00

