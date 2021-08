Saintes Refuge pèlerins Charente-Maritime, Saintes Accueil des pèlerins cheminant sur St Jacques de Compostelle Refuge pèlerins Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Accueil des pèlerins cheminant sur St Jacques de Compostelle

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Refuge pèlerins

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Refuge pèlerins Gratuit . Jauge réduite. Temps limité si présence de pèlerins.

Petite exposition d’un local contemporain de la basilique St Eutrope, dans laquelle repose une relique du saint. Refuge pèlerins 11, rue St Eutrope 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

