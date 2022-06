Accueil des Peintres américains en résidence, 18 juin 2022, .

Accueil des Peintres américains en résidence

2022-06-18 – 2022-08-12

Accueil des Peintres américains en résidence

Le programme international Alfred et Trafford Klots pour les artistes offre des résidences dans un cadre inspirant et historique. Attirés par la lumière extraordinaire de la Bretagne, son paysage distinctif et ses riches traditions culturelles, ils ont sollicité la Ville de Dinan pour un nouvel accueil.

Cette année l’abbaye accueillera 6 peintres venant des 4 coins des Etats Unis : Mary J. Arthur, Hyeseung Song, Christina Peterson, Peter Foster, Felicia Leach et Bobby Weiss.

Les travaux seront présentés du 4 au 8 août.

The Alfred and Trafford Klots International Program

Salle paroissiale

+33 2 96 87 40 65 https://kakiseni.org/

Accueil des Peintres américains en résidence

Le programme international Alfred et Trafford Klots pour les artistes offre des résidences dans un cadre inspirant et historique. Attirés par la lumière extraordinaire de la Bretagne, son paysage distinctif et ses riches traditions culturelles, ils ont sollicité la Ville de Dinan pour un nouvel accueil.

Cette année l’abbaye accueillera 6 peintres venant des 4 coins des Etats Unis : Mary J. Arthur, Hyeseung Song, Christina Peterson, Peter Foster, Felicia Leach et Bobby Weiss.

Les travaux seront présentés du 4 au 8 août.

The Alfred and Trafford Klots International Program

Salle paroissiale

dernière mise à jour : 2022-05-28 par