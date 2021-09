Sainte-Luce-sur-Loire Château du Chassay Loire-Atlantique, Nantes Accueil des nouveaux habitants Château du Chassay Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public – Famille Si vous êtes nouveaux Lucéens et Lucéennes, le Maire et le Conseil Municipal vous attendent pour un temps d’échange convivial. Rendez-vous à 18h30 dans le jardin du château-mairie de Chassay (accès derrière l’Hôtel de Ville). Inscriptions auprès du service Vie associative : vie-associative@sainte-luce-loire.com – 02 40 68 16 39. Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans pour assister à cet événement. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans. Château du Chassay adresse1} Sainte-Luce-sur-Loire 44980 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com

