**Au programme** * Accueil et présentation de la commune par les élu·es et des représentant·es des conseils de quartier. * Stands d’informations sur les actions de développement durable et sur les services proposés par la mairie. * Animations pour les enfants. * Animations participatives entre élu·es et habitant·es. Les nouveaux et nouvelles habitant·es de la commune seront accueilli·es le samedi 2 octobre 2021 à 10 h en mairie pour une présentation de la ville. Salle du conseil,mairie place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00

