2021-11-20 09:30:00 – 2021-11-20 12:30:00 Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques

Clohars-Carnoët 29360 Bonne nouvelle, la cérémonie d’accueil des nouveaux cloharsiens aura bien lieu cette année. Vous venez d’emménager sur la commune ?

Rejoignez nous le samedi 20 novembre 2021 à la Maison des associations, au 47 rue de Saint Jacques Au programme :

9h30 : Café de bienvenue ?? et présentation de la commune

10h : Visite de la Maison des associations

10h30 : Départ en bus pour la visite des services techniques et du centre de secours

12h00 : Retour à la Maison des associations pour un cocktail Pour des questions d’organisation, cette cérémonie est organisée sur inscription (en Mairie de Clohars-Carnoët jusqu’au 5 novembre).

02 98 71 53 90

mairie@clohars-carnoet.bzh Voir l’évènement: https://fb.me/e/1TSCiS9IB En raison du protocole sanitaire, le port du masque et le Pass sanitaire seront obligatoires. mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90 Bonne nouvelle, la cérémonie d’accueil des nouveaux cloharsiens aura bien lieu cette année. Vous venez d’emménager sur la commune ?

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29360, Clohars-Carnoët Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Ville Clohars-Carnoët lieuville Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët