Bagneux Agrocité de Bagneux Bagneux, Hauts-de-Seine Accueil des moutons à l’Agrocité Agrocité de Bagneux Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Accueil des moutons à l’Agrocité Agrocité de Bagneux, 1 octobre 2021, Bagneux. Accueil des moutons à l’Agrocité

Agrocité de Bagneux, le vendredi 1 octobre à 17:00

[https://associationpourlamitie.com/la-nouvell](https://associationpourlamitie.com/la-nouvelle-coloc-de-bagneux-en-chair-et-en-os/)

Entrée libre

Nous installons 3 moutons de Ouessant et une petite chèvre pour entretenir le terrain. Il faudra avec le berger installer la clôture, leur préparer de l’eau…grâce à l’asso pour l’amitié de Bagneux Agrocité de Bagneux 23 rue de la lisette Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T17:00:00 2021-10-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Agrocité de Bagneux Adresse 23 rue de la lisette Ville Bagneux lieuville Agrocité de Bagneux Bagneux