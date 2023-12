Randonnée au coucher de soleil Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Catégories d’Évènement: Larrau

Pyrénées-Atlantiques Randonnée au coucher de soleil Accueil des Chalets d’Iraty Larrau, 29 décembre 2023, Larrau. Larrau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 16:30:00

fin : 2023-12-29 19:00:00 Vivez une expérience unique avec un accompagnateur en montagne. Le départ se fait de jour, depuis l’accueil des Chalets d’Iraty.

Le retour se fera de nuit, éclairé à la lampe frontale qui sera fournie. Une boisson locale est offerte à l’arrivée.

A faire dès 7 ans.

Sur réservation..

Accueil des Chalets d’Iraty D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

