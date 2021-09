Vannes Cathédrale Saint-Pierre de Vannes Morbihan, Vannes Accueil des Amis de la Cathédrale Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre de Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Cathédrale Saint-Pierre de Vannes, le dimanche 19 septembre à 14:30

Sise sur la colline du Mené, au centre de la cité fortifiée, la cathédrale Saint Pierre est le monument le plus riche et le plus ancien de Vannes. Depuis la tour du XIIIe siècle aux restaurations en cours, l’édifice livre une lecture passionnante de sept siècles d’architecture religieuse.

Gratuit

Accueil assuré par l’association des Amis de la Cathédrale Cathédrale Saint-Pierre de Vannes Place Saint Pierre, 56000, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

