Sports Vacances – thème : tir à l’arc Accueil de Loisirs, 10 juillet 2023, Virelade.

Virelade,Gironde

Fait de découvertes et de stages le « sports vacances » s’installe pour quatre jours à Virelade (Accueil de Loisirs), du 10 au 13 juillet. Le thème principal en sera le tir à l’arc mais d’autres sports y seront proposés avec un temps fort « rugby » le mercredi pour la tournée « Drop de béton ».

Pour participer, Il est impératif de s’inscrire sur le portail famille entre les 27 mai et 2 juin..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-13 . .

Accueil de Loisirs

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « vacation sports » program is set to run for four days at Virelade (Accueil de Loisirs), from July 10 to 13. The main theme will be archery, but other sports will also be on offer, with a rugby highlight on Wednesday for the « Drop de béton » tour.

To take part, you need to register on the family portal between May 27 and June 2.

El programa « deportes de vacaciones » se desarrollará durante cuatro días en Virelade (Accueil de Loisirs), del 10 al 13 de julio. El tema principal será el tiro con arco, pero también se ofrecerán otros deportes, con especial atención al rugby el miércoles para el recorrido « Drop de béton ».

Para participar, hay que inscribirse en el portal familiar entre el 27 de mayo y el 2 de junio.

Vom 10. bis 13. Juli findet in Virelade (Accueil de Loisirs) für vier Tage der « sports vacances » statt, bei dem es um Entdeckungen und Praktika geht. Das Hauptthema ist das Bogenschießen, aber es werden auch andere Sportarten angeboten, mit einem Rugby-Highlight am Mittwoch im Rahmen der Tour « Drop de béton ».

Um teilzunehmen, müssen Sie sich zwischen dem 27. Mai und dem 2. Juni über das Familienportal anmelden.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cadillac-Podensac