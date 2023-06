Escapade urbaine à Nantes Accueil de loisirs Maurice Caillon Parthenay, 17 juillet 2023, Parthenay.

Le séjour se déroulera à Sainte-Luce-sur-Loire juste à côté de Nantes, les jeunes seront hébergés dans un camping calme et fleuri, ils pourront en profiter pour faire des parties de pétanques, de palets, de babyfoot, de ping-pong… Ce séjour est principalement axé sur la culture urbaine, les jeunes pourront s’initier au skateboard et au roller. Ils partiront visiter les différentes rues de Nantes pour voir les différents graffs dessinés sur les murs et ils auront la chance de réaliser une œuvre collective sur un mur.

Accueil de loisirs Maurice Caillon 22 rue des tulipes 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549942456 »}, {« type »: « email », « value »: « centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

Art plastique – sport