Séjour aventure en plein air dans l’Indre Accueil de loisirs Maurice Caillon, 19 juillet 2021, Parthenay. Séjour aventure en plein air dans l’Indre 19 – 23 juillet 2021 Accueil de loisirs Maurice Caillon dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Accueil de loisirs Maurice Caillon 22 rue des tulipes 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le séjour se déroule en plein cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne. Les jeunes dormiront au camping municipal du Blanc. Ils profiteront de la base de plein air pour y faire des activités comme l’escalade, le kayak-polo ou encore une activité atypique comme l’arc-tag. Ils iront visiter le célèbre Zoo de Beauval. Ils apprécieront la fraicheur de la rivière grâce à leur balade nocturne en canoé. La piscine municipale les accueillera pour un petit plongeon

Les jeunes pourront profiter d’autres activités qui seront proposées par les animateurs en concertation avec les jeunes. L’hébergement est sur un terrain ombragés et spacieux, sous toile de tentes avec des hébergements distincts pour les filles et les garçons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00+02:00

2021-07-23T19:30:00+02:00

Age minimum 10 Age maximum 14

