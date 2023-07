Résidence de création + Spectacle Jeune Public « Ma ville dans tous ses états » Accueil de Loisirs Maternelle Les Oeillets Toulon Toulon, 1 juillet 2023, Toulon.

Résidence de création + Spectacle Jeune Public « Ma ville dans tous ses états » 1 juillet – 23 août Accueil de Loisirs Maternelle Les Oeillets Toulon Entrée privée. Invitations sur demande

Nous allons proposer une résidence de création d’un spectacle musical ayant pour thème l’éco-citoyenneté et le respect de l’espace urbain pour enfants de 4 à 11 ans intitulé « MA VILLE DANS TOUS SES ETATS » avec le centre de loisirs des Œillets du 24 juillet au 23 août 2023 (alsh Sainte Musse à Toulon).

Nous allons réadapter un spectacle musical écrit en 2019 pour deux chanteuses comédiennes et une bande son à une adaptation pour 2 (un pianiste clown et une chanteuse clown).

Nous allons proposer aux enfants du centre de loisirs, de participer à la création du décor (sculptures à partir de déchets recyclables, mur avec des tags proposant des images d’une ville rêvée, des costumes avec des sacs poubelles) et à la création d’une bande son à partir la question qui leur sera posée: « C’est quoi pour toi la ville idéale »?

Une représentation finale sera donnée en présence des parents et de la famille, le 23 août 2023. Ce sera l’occasion de faire de la question du civisme une fête familiale et culturelle.

Pour découvrir la vidéo de Démo de la dernière création Jeune Public de Kérozen Of Marseille, cliquez sur le lien suivant:

http://www.youtube.com/watch?v=npheW9FRlW4

Pièce de théâtre éditée chez LHARMATTAN

www.laetitia-plante.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T05:00:00+02:00 – 2023-07-01T05:30:00+02:00

2023-08-23T09:30:00+02:00 – 2023-08-23T16:30:00+02:00

