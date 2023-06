De la Vienne aux étoiles Accueil de Loisirs L’Isle aux Drôles L’Isle-Jourdain, 24 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

De la Vienne aux étoiles 24 – 28 juillet Accueil de Loisirs L’Isle aux Drôles Q1 = 10€, Q2 = 15€, Q3 = 20€, Q4 = 30€

Lundi 24/07 : Matin : Aisance aquatique / perfectionnement de la nage, en fin de matinée planification de la semaine avec les enfants (règles de vie, gestions des temps libre…)

Après-midi : les enfants iront à pied jusqu’à la caserne des pompiers de l’Isle jourdain afin de découvrir les gestes de premiers secours, ils pourront également visiter et découvrir la caserne des pompiers

Après l’initiation aux gestes de premiers secours, retour à l’accueil de loisirs, les enfants finiront de s’installer, prendront leur douche et auront du temps libre jusqu’au repas

Après le diner : atelier création d’un journal avec les moments forts de la journée.

Mardi 25/07 : Matin : Aisance aquatique / perfectionnement de la nage et en fin de matinée rédaction du journal

Après-midi : Après-midi Balade et grand jeu autour de l’environnement retour à l’accueil et temps libre jusqu’au repas

Après le diner : les enfants participeront au spectacle Musiqu’à l’eau organisé par la MJC et La Boulit’ (accueil artistes et public, participation à l’installation et concert)

Mercredi 26/07 : Matin : jeux collectifs et baignade

Après-midi : Activité accrobranche

Après le diner veillée organisée par les jeunes

Jeudi 27/07 : Matin : Aisance aquatique / perfectionnement de la nage.

Après-midi : Course d’orientation afin de découvrir une activité sportive mais aussi permettre à se repérer dans l’espace, d’observer son environnement

Veillée observation des étoiles avec l’intervention de l’espace Mendés France

Vendredi 28/07 Matin : Activité canoé, grâce aux temps d’aisance aquatique / perfectionnement de la nage, cela aura permis aux enfants de se dépasser et se sentir plus à l’aise dans l’eau pour l’activité canoé

Après-midi : Finition du journal, rangement des affaires. Les enfants exposeront le journal créé lors du camp afin de les faire partager avec les autres enfants et avec leurs parents

Le gouter sera pris en commun entre tous les enfants de l’Accueil et les familles

Tout au long du séjour, les enfants réaliseront leur petit journal de leur vie quotidienne avec les activités qu’ils auront réalisées et des moments forts qu’ils auront retenus.

A la fin du séjour, les enfants repartiront avec leur petit journal et plein de souvenirs.

Accueil de Loisirs L’Isle aux Drôles l’isle jourdain 86 L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

