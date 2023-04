Projet parentalité : Eveil la nature Accueil de loisirs Les Galarés, 8 avril 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Sensibiliser le jeune enfant à la découverte à la nature, lever

les craintes d’emmener son enfant jouer dehors, temps de

jeu à l’extérieur avec développement sensoriel.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 . .

Accueil de loisirs Les Galarés

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To sensitize the young child to the discovery of nature, to remove

fears of taking his child to play outside, time to play outside with

play time outside with sensory development

Sensibilizar al niño pequeño al descubrimiento de la naturaleza, eliminar

temores de llevar a su hijo a jugar al aire libre, tiempo para jugar al aire libre con

juego al aire libre con desarrollo sensorial

Sensibilisierung des Kleinkindes für die Entdeckung der Natur, Beseitigung von

ängste, das Kind zum Spielen nach draußen zu bringen, Spielzeit

spiel im Freien mit sensorischer Entwicklung

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme Loire Semène