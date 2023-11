Petit déjeuner autour de la motricité libre Accueil de loisirs Entraygues-sur-Truyère, 18 novembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Vous êtes en relation avec des jeunes personnes de 0 à 3 ans. Cet atelier est pour vous.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Accueil de loisirs

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



You work with young people aged 0 to 3. This workshop is for you

Trabajas con jóvenes de 0 a 3 años. Este taller es para ti

Sie haben mit jungen Menschen im Alter von 0 bis 3 Jahren zu tun. Dieser Workshop ist für Sie

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Terres d’Aveyron