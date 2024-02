Accueil de loisirs en plein air avec le Club Nature Pic & Pêche Retournac, lundi 19 février 2024.

Accueil de loisirs en plein air avec le Club Nature Pic & Pêche Retournac Haute-Loire

Inscrivez vos enfants au Club Nature Pic Pêche à Retournac, un accueil en forêt où l’on joue, on chante, on fouille, on construit, on observe, on s’entraide, on s’éveille et on s’émerveille. Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-23

En forêt

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com

L’événement Accueil de loisirs en plein air avec le Club Nature Pic & Pêche Retournac a été mis à jour le 2024-02-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire