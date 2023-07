Cet évènement est passé L’identité, l’altérité, des rimes gardiennes. Atelier Slam Théâtre Accueil de loisirs de la Mairie de Levens Levens Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

L'identité, l'altérité, des rimes gardiennes. Atelier Slam Théâtre
10 – 28 juillet
Accueil de loisirs de la Mairie de Levens
Levens

Du 10 au 28 juillet l'ALSH de Levens propose aux enfants des ateliers d'expression écrite et scénique. Une restitution collective aura lieu en sortie de le résidence de Michel Saint Dragon. Parce que les mots ont un sens, parce que les mots ont un pouvoir, parce que nos corps disent autant que nos bouches.

Accueil de loisirs de la Mairie de Levens
06075 Levens
Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 93 91 64 50

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

