Rouvrir le Monde avec Pierre Corbet à la Mairie de Levens

Le voyageur déguisé

Lors d’une aventure, ce sont nos rencontres qui nous façonnent et définissent notre voyage. Afin de provoquer ces rencontres nous allons devenir un personnage. Nous customiserons un chapeau que nous porteront tous les jours durant, jusqu’a atteindre notre destination, et qui sera la pierre angulaire et l’unique trace de ce récit.

Les ateliers consisteront à customiser un chapeau pour partir en voyage afin de devenir un personnage inspiré d’un animal. Dans un deuxième temps nous construiront des sculptures de sandwichs pour nourrir ce personnage. A travers des recette colorées et des assemblages qui feront du sandwich un matériau de construction.

Accueil de loisirs de la Mairie de Levens 06075 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 91 64 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

© Pierre Corbet