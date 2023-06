Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes Catégories d’Évènement: La Celle-les-Bordes

Yvelines Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes, 24 juillet 2023, La Celle-les-Bordes. Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Lundi 24 juillet, 10h00 Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes 16 places disponibles, réservées aux enfants inscrits au Centre de Loisirs de La Celle-les-Bordes Décryptez les mystères des hiéroglyphes et écrivez votre prénom sur un vrai morceau de papyrus.

A partir de 8 ans. Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes Rue de l’Ecole 78720 La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes 78720 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00 © Les Archéotrucs / Léa Saint-Jalm Détails Catégories d’Évènement: La Celle-les-Bordes, Yvelines Autres Lieu Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes Adresse Rue de l'Ecole 78720 La Celle-les-Bordes Ville La Celle-les-Bordes Departement Yvelines Lieu Ville Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes

Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la celle-les-bordes/

Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes 2023-07-24 was last modified: by Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes Accueil de Loisirs de La Celle-les-Bordes La Celle-les-Bordes 24 juillet 2023