Architectures et paysages de Colmars Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Colmars Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

COLMARS Architectures et paysages de Colmars Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Colmars, 14 octobre 2023, Colmars. Architectures et paysages de Colmars Samedi 14 octobre, 14h00 Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Balade villageoise avec Cyril Gins, paysagiste, dans le cadre de l’étude « Site Patrimonial Remarquable »

RDV devant l’Office de Tourisme

Informations : Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars les Alpes

Tel. : 04 92 83 41 92 – mail : colmarslesalpes@verdontourisme.com Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Colmars Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00 Mathieu Simoulin – Verdon Picture Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, COLMARS Autres Lieu Accueil de l'Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Adresse Colmars Ville Colmars Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Accueil de l'Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Colmars latitude longitude 44.180855;6.627436

Accueil de l'Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes Colmars Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmars/