Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-22

fin : 2023-05-31 En suivant les pas d’un guide, vous découvrirez l’église abbatiale, le cloître, les bâtiments conventuels et la vie monastique. Vous visiterez ensuite l’espace muséographique.

Départ avec 5 personnes minimum. Toute l’année, sur réservation uniquement..

Accueil de l’abbaye

Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine

