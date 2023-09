Cet évènement est passé Un monument, une musique Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Un monument, une musique Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Un monument, une musique 16 et 17 septembre Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Munis de votre téléphone, flashez des QR codes, qui renvoient à des musiques associées à des lieux emblématiques de Bourges. Le flyer avec tous les QR codes est à retirer à l’accueil des journées européennes du Patrimoine, place Etienne-Dolet. Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Place Étienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 Pour les journées européennes du Patrimoine, la Ville d’Art et d’Histoire de Bourges vous accueille de 10h à 18h, à deux pas de la cathédrale. parking, bus de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Bourges Ville d’art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Accueil de la Ville d'Art et d'Histoire Adresse Place Étienne-Dolet, 18000 Bourges Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Accueil de la Ville d'Art et d'Histoire Bourges latitude longitude 47.082523;2.398307

