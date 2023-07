A la recherche du patrimoine vivant Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher A la recherche du patrimoine vivant Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Bourges, 15 septembre 2023, Bourges. A la recherche du patrimoine vivant Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h30 Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Sur inscription obligatoire La Ville d’art et d’histoire propose un parcours en autonomie, avec livret, sur le thème national du patrimoine vivant. Des jardins aux mutations urbaines, des traditions berrichonnes à la musique, ce circuit fera le tour des différents types de patrimoine et de leur résonnance dans notre vie d’aujourd’hui. Accueil de la Ville d’Art et d’Histoire Place Étienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 Pour les journées européennes du Patrimoine, la Ville d’Art et d’Histoire de Bourges vous accueille de 10h à 18h, à deux pas de la cathédrale. parking, bus de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

