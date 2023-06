Atelier abris à insectes Accueil de la Maison de la Nature et de la Réserve Saint-Michel-en-Brenne, 13 juin 2023, Saint-Michel-en-Brenne.

Saint-Michel-en-Brenne,Indre

Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges conçus pour les héberger. venez donc construire votre abris à insectes..

Accueil de la Maison de la Nature et de la Réserve

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



To attract useful insects to the garden, nothing is better than to install shelters designed to house them. So come and build your insect shelter.

Para atraer a los insectos útiles al jardín, nada como instalar refugios diseñados para albergarlos.

Um nützliche Insekten in den Garten zu locken, gibt es nichts Besseres, als dort Unterschlüpfe zu errichten, die so konzipiert sind, dass sie die Insekten beherbergen. kommen Sie und bauen Sie Ihr eigenes Insektenhotel.

