Accueil d’auteur Michel Campy Champagnole, mercredi 14 février 2024.

Accueil d’auteur et conférence Michel Campy pour son ouvrage « Le Jura et les Hommes, milieux, contraintes et opportunités », suivi d’une dédicace et d’un verre de l’amitié à la librairie du Domaine des Murmures.

Gratuit, sur inscription par téléphone ou par mail. EUR.

Bibliothèque Municipale

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@champagnole.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14



