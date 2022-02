Accueil dans le parc du Château de Saint-André Château de Saint-André, 4 juin 2022, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2022, le parc du Château de Saint-André ouvre ses grilles le Samedi 5 Juin après-midi et le dimanche 6 Juin toute la journée, découverte du Clos des Roses et des Clématites, et des nombreux rosiers (300) promenade ombragée dans le sous-bois, arbres remarquables et vue sur la vallée du Lay et le clocher de l’église, pour un moment de douceur partagé.

Visite libre, entrée 5 euros, animaux bienvenus en laisse, espace rafraichissements et sanitaires.

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2022

Château de Saint-André Rue de Saint-André 85320 MAREUIL-SUR-LAY VENDEE Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00