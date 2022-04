Accueil coureurs Leucémie espoir 29 Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Plougasnou Soutenons la belle équipe des COUREURS de l’ESPOIR! Du 30 avril au 07 mai 2022, ils vont sillonner les routes du Finistère, partageant leur souffle , leur motivation, leur énergie, aux côtés des enfants et adultes atteints de maladie du sang. Pour eux, soyons veilleurs de vie. Possibilité de dons sur https://bit.ly/3Lihpzz. Passage des coureurs le 2 mai à Plougasnou. monique.guegen@leucemie-espoir.org http://www.leucemie-espoir.org/ Soutenons la belle équipe des COUREURS de l’ESPOIR! Du 30 avril au 07 mai 2022, ils vont sillonner les routes du Finistère, partageant leur souffle , leur motivation, leur énergie, aux côtés des enfants et adultes atteints de maladie du sang. Pour eux, soyons veilleurs de vie. Possibilité de dons sur https://bit.ly/3Lihpzz. Passage des coureurs le 2 mai à Plougasnou. Plougasnou

