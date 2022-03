Accueil commenté du jardin Jardin de l’abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

Accueil commenté du jardin Jardin de l’abbaye de Valsaintes, 4 juin 2022, Simiane-la-Rotonde. Accueil commenté du jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’abbaye de Valsaintes

Jean-Yves Meignen, créateur du jardin, vous propose un accueil commenté du jardin. Il vous présentera l’histoire du lieu, les différents espaces ( jardin de roses, jardin sec, potager ) et ses méthodes d’entretiens naturelles. Vous pourrez ensuite visiter librement le jardin pour y découvrir plus de 550 variétés de rosiers, le jardin sec, le potager en permaculture. Accueil commenté du jardin par son créateur Jardin de l’abbaye de Valsaintes boulinette 04150 Simiane la Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Lieu Jardin de l'abbaye de Valsaintes Adresse boulinette 04150 Simiane la Rotonde Ville Simiane-la-Rotonde

