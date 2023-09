Promenade littéraire sur les pas de Pierre Malardier et Henri Bachelin. Accueil aux Promenades de Lormes Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Nièvre Promenade littéraire sur les pas de Pierre Malardier et Henri Bachelin. Accueil aux Promenades de Lormes Lormes, 7 octobre 2023, Lormes. Lormes,Nièvre .

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. EUR.

Accueil aux Promenades de Lormes Marché couvert – Place François Mitterrand : pot de l’amitié

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-22 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS Détails Catégories d’Évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Accueil aux Promenades de Lormes Adresse Accueil aux Promenades de Lormes Marché couvert - Place François Mitterrand : pot de l’amitié Ville Lormes Departement Nièvre Lieu Ville Accueil aux Promenades de Lormes Lormes latitude longitude 47.289076;3.817653

Accueil aux Promenades de Lormes Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/