Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet ancien verger transformé en jardin/parc naturel, est bordé de haies. Une petite mare au fond du jardin qui évolue au fil des temps, sert de refuge aux tritons, et libellules, et attire bon nombres d’oiseaux.

entrée libre

entrée libre

Un espace naturel pour flâner et partager avec des exposants. L'eau au jardin sera au centre des échanges. Le regard pourra se promener d'un arbre à l'autre… juste un instant de sérénité. Le jardin des Artistes en Herbe 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

