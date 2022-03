Accueil au jardin Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime

Accueil au jardin Champ des Bruyères, 5 avril 2022, Le Petit-Quevilly. Accueil au jardin

du mardi 5 avril au samedi 2 juillet à Champ des Bruyères

Ces ateliers sont ouverts à tous, petits et grands, pour mettre les mains dans la terre. L’occasion de partager des savoirs et savoirs faire et de participer à une aventure collective en jardinant et parfois même en cuisinant !

Entrée libre

Avec le Champ des Possibles Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T13:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T12:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T13:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T12:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T12:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T12:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T12:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T13:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T12:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T12:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T12:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T13:00:00;2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T12:00:00;2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T12:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Champ des Bruyères Adresse Le Petit-Quevilly Ville Le Petit-Quevilly lieuville Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Departement Seine-Maritime

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-petit-quevilly/

Accueil au jardin Champ des Bruyères 2022-04-05 was last modified: by Accueil au jardin Champ des Bruyères Champ des Bruyères 5 avril 2022 Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly

Le Petit-Quevilly Seine-Maritime