Pénestin accueille en résidence le peintre de renommée internationale Rember Yahuarkani du 11 au 29 mai 2022 pour la création d’une installation murale exposée sur le phare de Tréhiguier en collaboration avec le peintre Christian Bendayan, autre grande figure de l’art péruvien. Cette création sera réalisée à partir d’un travail participatif avec les habitants de la commune sur les légendes des rivières et forêts d’Amazonie et de Bretagne (l’ancien phare de Tréhiguier marquant l’embouchure de la Vilaine). Né en 1985 à Pebas dans la région du Loreto, Rember Yahuarkani est aujourd’hui le principal chef de file du renouveau contemporain de l’art pictural amazonien. Rember est le fils du célèbre peintre traditionnel Santiago Yahuarkani et dernier représentant du clan de la Grue Blanche du peuple Uitoto. Il défend un art onirique inspiré des paysages et mythes de la plus grande forêt du monde. Son travail exigeant et qui touche à l’abstraction milite pour un nouvel indigénisme global seul à même de remettre l’humain à sa place, en harmonie avec son environnement naturel. Christian Bendayan, né à Iquitos en 1973, est lui peintre, dessinateur, graveur et photographe péruvien. Il est actuellement le principal représentant de l’art amazonien dans son pays et à l’international. Son style artistique s’inspire du chromatisme de la culture d’Iquitos et de la mythologie de l’Amazonie péruvienne. Deux artistes en collaboration pour une œuvre unique !

Phare de la Maison de la Mytiliculture Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



