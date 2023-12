Soirée jeux à Sombernon Accueil – ados Sombernon, 15 décembre 2023, Sombernon.

Sombernon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 19:30:00

fin : 2023-12-15 22:30:00

.

Envie de découvrir ou faire découvrir de nouveaux jeux ? Marre de jouer à deux ? ou tout simplement envie de jouer entre amis ?

Venez alors profiter de notre 1ère soirée ludique

avec les jeux de société de notre ludothèque

le vendredi 15 décembre 2023

à l’accueil – ados de Sombernon.

Venez quand vous voulez et restez le temps que vous souhaitez entre 19h30 et 22h30 !

Entrée libre, ouverte à tous, petits et grands (surtout grands) qui ont l’habitude d’enchainer les parties de jeu !

Au programme des jeux d’ambiance, de coopération, de réflexion, de stop ou encore et d’autres jeux de qualité comme, l’Ile interdite, Akropolis, cryptide, UNLOCK, Jamaica,Esquissé, Break the Code, Mystérium, Ki,gdomino, Punto, Quarto…

EUR.

Accueil – ados Place Bénigne Fournier

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR