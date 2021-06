Tournon-sur-Rhône Distri'Ferm Ardèche, Tournon-sur-Rhône Accueil à la ferme pour les scolaires Distri’Ferm Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Accueil à la ferme pour les scolaires Distri’Ferm, 18 juin 2021-18 juin 2021, Tournon-sur-Rhône. Accueil à la ferme pour les scolaires

Distri’Ferm, le vendredi 18 juin à 09:00

Ateliers de cueillette et de plantation à la ferme, dégustation de jus de fruits

Accès libre

Accueil àla ferme Distri’Ferm Chemin l’Oiseau Bleu, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T18:00:00

