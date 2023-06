Les nocturnes d’Accrovelay Accrovelay Le Puy-en-Velay, 5 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Prenez de la hauteur pour découvrir la ville historique et les alentours du Puy-en-Velay en nocturne !.

2023-07-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-30 23:00:00. .

Accrovelay Rue Bonassieu

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Take to the skies to discover the historic town and surrounding area of Le Puy-en-Velay by night!

Surque los cielos para descubrir de noche la ciudad histórica y los alrededores de Le Puy-en-Velay

Begeben Sie sich in luftige Höhen, um die historische Stadt und die Umgebung von Le Puy-en-Velay bei Nacht zu entdecken!

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay