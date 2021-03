ACCROCHE TOI SI TU PEUX (reporté) Le Prisme, 31 mars 2021-31 mars 2021, ELANCOURT.

ACCROCHE TOI SI TU PEUX (reporté)

Le Prisme, le mercredi 31 mars à 14:30

Compagnie Les invendus

Deux est-il plus stable qu’un ? Dans cette exploration à l’équilibre fragile, voici deux amis de longue date dont les habitudes s’entremêlent. Un langage à quatre bras et quatre jambes qui donnent naissance à un seul corps. Au travers de leurs jeux attendrissants, conflictuels et insensés, leur chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés.

Dans un tourbillon d’émotions, le contact physique provoque le jonglage et transforme l’instant de complicité et d’humour en situations de magie. Entre partage et générosité, ce duo vous invite à déguster le moment présent.

Grande Salle

A partir de 6,00€

Spectacle annulé et reporté le mercredi 10 mars 2021 à 14h30

Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T14:30:00 2021-03-31T16:30:00