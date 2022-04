ACCROCHE TOI SI TU PEUX

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 20:30:00 C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment”. Spectacle proposé par la compagnie Les Invendus, avec une première partie. Tout public. Placement libre. Ouverture de la salle 45 min avant. Renseignements : THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS Billetteries et Réservations : Ici A PROPOS DU SPECTACLE : “Au travers de leurs jeux attendrissants, conflictuels, insensés, leur chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés. Ces deux hommes passent de la solitude à l’être ensemble, de l’absurde à la méthode, du sol au ciel, de la douceur au déchainement. C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment”. Spectacle proposé par la compagnie Les Invendus, avec une première partie. Tout public. Placement libre. Ouverture de la salle 45 min avant. Renseignements : THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS Billetteries et Réservations : Ici dernière mise à jour : 2022-04-22 par

