Accrochage « Matière(s) à Broder / Anaïs Beaulieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill, 29 juin 2023, Paris.

Du jeudi 29 juin 2023 au jeudi 31 août 2023 :

.Tout public. gratuit

entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque du mardi au samedi.

Dans le cadre de Partir en Livre, une exposition estivale

Cet accrochage nous invite à découvrir les œuvres de l’artiste et brodeuse

Anaïs Beaulieu. Jouant des contrastes entre support et motifs, elle apporte à

cet art traditionnel qui s’appuie sur un savoir-faire très ancien une touche

contemporaine. Elle utilise le fil comme matière. Il lui sert à broder mais

également à relier. Il s’agit d’une broderie illustrative. Elle s’ancre dans

une confrontation du sujet, de la technique et du support. Elle permet de mettre

en matière des images qu’elle glane tels de précieux inventaires.

Pour Anaïs Beaulieu la broderie est un héritage familial. Après des études

aux Arts Décoratifs de Limoges, elle travaille en tant que relieuse de livres

et développe très vite un intérêt pour l’éducation artistique des enfants mais

également pour les savoir-faire et le fait-main.

« La broderie est un prétexte qui permet à l’artiste de redonner une

histoire au presque rien. Cette exposition propose une balade tant au fil des

pages qu’au sein de la matière. »

A lire :

–

« A

stitch out of time » – éditions Tara Books. Préface de Gilles Clément

éditions Tara Books (Inde) et Tamura-Do (Japon)

–

« À

vos souhaits » éditions Solo ma non troppo

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

© photo Delphine Kolher