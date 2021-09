Accrochage “La vie cachée – Acquisitions/restaurations” Niort, 23 septembre 2021, Niort.

Accrochage “La vie cachée – Acquisitions/restaurations” 2021-09-23 – 2021-11-21 Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges

Niort Deux-Sèvres

Une présentation de la vie cachée du musée Bernard d’Agesci avec ses dernières acquisitions et restaurations qui révèlent des histoires passionnantes et toujours en lien avec notre territoire.

Conserver, protéger, restaurer et étudier ses œuvres, mais aussi valoriser et enrichir ses collections font partie des missions et activités quotidiennes de nos musées. Venez découvrir nos dernières acquisitions : Beaux-arts, spécimens d’Histoire naturelle, instruments de musique, faïences de Parthenay, éléments d’architecture … et nos dernières restaurations, sauvetages de nos collections parfois spectaculaires.

