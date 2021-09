Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Accrochage des dessins originaux de Charline Collette Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Accrochage des dessins originaux de Charline Collette Médiathèque Françoise Sagan, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 octobre au 28 novembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et mercredi de 10h à 19h

et samedi de 10h à 18h

et dimanche de 13h à 18h

gratuit

Du 12 octobre au 28 novembre, plateau et aile jeunesse de la médiathèque, en accès libre Charline Collette a fait partie des lauréats du Voyage à Bologne en 2017, organisé par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Ce dispositif fêtera ses 10 ans en 2022. Avec un peu d’avance, le fonds patrimonial Heure joyeuse célèbre cet anniversaire en allant à la rencontre de quelques artistes soutenus par ce dispositif. Après Antoine Doré en juin dernier, nous vous invitons donc à découvrir des dessins originaux de Charline Collette cet automne sur le plateau jeunesse et l’aile des albums, au premier étage de la médiathèque. Nous avions rencontré Charline lors de l’exposition Haut en couleurs : laboratoire du coloriage, en 2017-2019. Depuis, plusieurs publications ont permis de donner à voir son travail. Des planches originales d’Au bois, publié en octobre 2020 aux Fourmis rouges, seront exposées au-dessus des BD jeunesse et donneront lieu à un atelier le vendredi 5 novembre. Les dessins originaux de son petit dernier Marcelle et les cigognes, sur un texte de Myriam Raccah, publié cet automne, seront présentés dans l’aile des albums. A ne pas manquer : une heure de la découverte avec Charline Collette, et Valérie Cussaguet, éditrice chez les Fourmis rouges, le mercredi 17 novembre, 19h. Image : Charline Collette, Marcelle et les cigognes, Les fourmis rouges, 2021 Expositions -> Illustration / BD Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact :Médiathèque Françoise Sagan 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Charline Collette, Marcelle et les cigognes, Les fourmis rouges, 2021

