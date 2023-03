Sortie loisirs : Accrobranche AccroCamp Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sortie loisirs : Accrobranche AccroCamp, 18 mars 2023, Meudon. Sortie loisirs : Accrobranche Samedi 18 mars, 13h00 AccroCamp Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 18 mars 2023, sortie Accrobranche en après-midi sur réservation Tarif 1 Un après-midi, où les jeunes pourront goûter aux joies de l’extérieur et d’une aventure dans les arbres grâce aux 9 parcours aux niveaux progressifs, et plus de 100 ateliers variés dans les arbres à Chaville.Sensations fortes et défis garantis ! AccroCamp Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

