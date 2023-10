Halloween Accrobranche Vert’tige aventure Roussas, 28 octobre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Plonge dans l’univers ensorcelant d’Halloween ! Déguise toi et profite des animations! Atelier maquillage, chasse aux sorcières, jeux concours avec des entrées à gagner dans ton parc Vert’Tige Aventure et bien entendu les bonbons seront au rendez vous!.

2023-10-28 fin : 2023-11-01 . .

Accrobranche Vert’tige aventure Impasse Sausse

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dive into the bewitching world of Halloween! Dress up and enjoy the entertainment! Make-up workshops, witch hunts, competitions to win tickets to your Vert’Tige Aventure park and, of course, candy!

¡Sumérgete en el embrujador mundo de Halloween! ¡Disfrázate y disfruta del entretenimiento! Pintura de caras, caza de brujas, concursos para ganar entradas para tu parque Vert’Tige Aventure y, por supuesto, ¡dulces!

Tauche ein in die bezaubernde Welt von Halloween! Verkleide dich und genieße die Animationen! Schminkworkshops, Hexenjagd, Gewinnspiele mit Eintrittskarten für den Vert’Tige Aventure Park und natürlich Süßigkeiten!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes