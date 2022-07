Accrobranche Bellencombre Bellencombre Catégories d’évènement: Bellencombre

Seine-Maritime

Accrobranche Bellencombre, 8 juillet 2022, Bellencombre. Accrobranche

24 Rue de l’Audience Bellencombre Seine-Maritime

2022-07-08 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-08 Bellencombre

Seine-Maritime Bellencombre Activité jeunes.

Direction Arb’Aventure Parc accrobranche.

Rdv 9h30 Caravelles. 10h sur place.

Retour vers 12h. Prévoir son goûter. Activité jeunes.

Direction Arb’Aventure Parc accrobranche.

Rdv 9h30 Caravelles. 10h sur place.

Retour vers 12h. Prévoir son goûter. +33 2 35 93 26 78 Activité jeunes.

Direction Arb’Aventure Parc accrobranche.

Rdv 9h30 Caravelles. 10h sur place.

Retour vers 12h. Prévoir son goûter. Bellencombre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bellencombre, Seine-Maritime Autres Lieu Bellencombre Adresse 24 Rue de l'Audience Bellencombre Seine-Maritime Ville Bellencombre lieuville Bellencombre Departement Seine-Maritime

Bellencombre Bellencombre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellencombre/

Accrobranche Bellencombre 2022-07-08 was last modified: by Accrobranche Bellencombre Bellencombre 8 juillet 2022 24 Rue de l'Audience Bellencombre Seine-Maritime

Bellencombre Seine-Maritime