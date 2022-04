Accrobaties poney Plourivo, 3 mai 2022, Plourivo.

Accrobaties poney Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo

2022-05-03 – 2022-05-03 Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc

Plourivo Côtes d’Armor Plourivo

Découverte voltige. Pour les enfants de 5 à 12 ans : une moyen original pour améliorer son aisance corporel avec les poneys . Cavaliers débutants ou avec de d’expérience, ce stage donnera aux enfants confiance et meilleurs contrôle de ces actions à cheval. Exercices et jeux d’équilibre sur le cheval et sur les tonneaux de l’ espace voltige.

leschevauxducoat@orange.fr +33 2 96 55 39 76 http://www.leschevauxducoat.com/

